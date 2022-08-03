Расписание электричек поменялось на участке Москва – Тверь

Расписание электричек изменилось на участке Москва – Тверь из-за реконструкции станции Крюково в Зеленограде.

В частности, увеличились интервалы движения некоторых поездов, а часть из них отменили. Некоторые электрички будут ходить от станций Химки, Сходня, Малино и обратно. Временный график будет действовать до 14 августа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.