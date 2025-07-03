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03 июля, 18:30

Транспорт

В Москве изменится схема движения из-за ночного велофестиваля

В Москве изменится схема движения из-за ночного велофестиваля

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В столице 5 июля временно изменится схема движения транспорта. Это связано с проведением Московского ночного велофестиваля.

С 18:30 и до окончания мероприятия для автомобилей будут закрыты улица Лужники и Лужнецкая набережная. С 22:00 полностью закроют движение на ряде набережных, а также на проспекте Ветеранов. Ограничения коснутся и отдельных участков в районе Богородского шоссе.

Кроме того, будет запрещена парковка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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