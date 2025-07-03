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03 июля, 14:15

Транспорт

Трехпутный трамвайный перекресток смонтируют на Комсомольской площади в Москве

Трехпутный трамвайный перекресток смонтируют на Комсомольской площади в Москве

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Новую трамвайную линию по проспекту Академика Сахарова присоединяют к действующей транспортной сети на Комсомольской площади. Там появится трехпутный трамвайный перекресток, благодаря которому маршруты в сторону метро "Проспект Мира" и "Чистые пруды" будут разделены по направлениям.

В будущем на линию выйдут современные низкопольные трамваи российского производства. Они будут проезжать участок по проспекту Академика Сахарова на увеличенном автономном ходу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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