Трехпутный трамвайный перекресток смонтируют на Комсомольской площади в Москве

Новую трамвайную линию по проспекту Академика Сахарова присоединяют к действующей транспортной сети на Комсомольской площади. Там появится трехпутный трамвайный перекресток, благодаря которому маршруты в сторону метро "Проспект Мира" и "Чистые пруды" будут разделены по направлениям.

В будущем на линию выйдут современные низкопольные трамваи российского производства. Они будут проезжать участок по проспекту Академика Сахарова на увеличенном автономном ходу.

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