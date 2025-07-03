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03 июля, 07:15

Транспорт

Жителям столицы рассказали об изменениях в схеме движения общественного транспорта

Жителям столицы рассказали об изменениях в схеме движения общественного транспорта

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В Москве вступают в силу постоянные изменения в схеме движения общественного транспорта. Корректировки проводят для создания удобных и быстрых транспортных связей со станциями метро и социальными объектами.

В частности, с 5 июля появится новый магистральный автобусный маршрут М27. Его запустят вместо маршрута № 227. Кроме того, вместо автобуса 677к будет ходить № 477.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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