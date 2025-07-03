Жителям столицы рассказали об изменениях в схеме движения общественного транспорта

В Москве вступают в силу постоянные изменения в схеме движения общественного транспорта. Корректировки проводят для создания удобных и быстрых транспортных связей со станциями метро и социальными объектами.

В частности, с 5 июля появится новый магистральный автобусный маршрут М27. Его запустят вместо маршрута № 227. Кроме того, вместо автобуса 677к будет ходить № 477.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.