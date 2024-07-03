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03 июля, 13:30

Транспорт

Участники ночного велофестиваля получат скидку на городской велопрокат

Участники ночного велофестиваля получат скидку на городской велопрокат

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В Москве 6 июля состоится ночной велофестиваль. Городской прокат подготовил для участников выгодные условия аренды велосипедов.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, велосипед можно взять напрокат и стать участником ночного велофестиваля. В преддверии масштабного заезда "Велобайк" сделает скидку до 70% на все тарифы для станционных велосипедов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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