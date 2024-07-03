03 июля, 11:30Транспорт
СФ исключил полис ОСАГО из списка документов для регистрации машины
Совет Федерации одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта.
Нововведение касается как постановки транспорта на государственный учет, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца. Помимо этого, закон разрешает водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.
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