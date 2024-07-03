СФ исключил полис ОСАГО из списка документов для регистрации машины

Совет Федерации одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта.

Нововведение касается как постановки транспорта на государственный учет, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца. Помимо этого, закон разрешает водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

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