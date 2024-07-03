Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 11:30

Транспорт

СФ исключил полис ОСАГО из списка документов для регистрации машины

СФ исключил полис ОСАГО из списка документов для регистрации машины

Мобильный сервис зарядки электрокаров заработал в Москве

Дептранс спрогнозировал вечерний трафик в Москве на уровне 5–6 баллов

"Мой район. Новости": электробусы заменили автобусы на маршруте № 796

Ведущие Москвы FM назвали темы дня 3 июля

Преподаватель рассказал, как проходят занятия в московских речных школах

Семь новых и объединенных маршрутов автобусов запустили в Москве в июне

Ограничения на станции метро "Парк культуры" продлятся до 6 сентября

Новости часа: Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства

Новости часа: деловой центр на 1,8 тыс рабочих мест построят на Варшавском шоссе

Совет Федерации одобрил закон об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта.

Нововведение касается как постановки транспорта на государственный учет, так и перерегистрации, связанной со сменой владельца. Помимо этого, закон разрешает водителям при продаже сразу снимать машину с учета в ГИБДД, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика