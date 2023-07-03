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В Москве теплоходы перевезли более 80 тыс пассажиров от Северного речного вокзала

В Москве теплоходы перевезли более 80 тыс пассажиров от Северного речного вокзала

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С начала навигации теплоходы "850 лет Москве" и "Москва-1" переправили свыше 80 тысяч пассажиров. По воде от Северного речного вокзала в Тушино можно добраться в несколько раз быстрее.

Переправа востребована у жителей Левобережного и Головинского районов, а также Ховрино. Кроме того, на теплоходе можно отправиться в подмосковные Химки.

Сколько времени можно сэкономить, отправившись в Тушино? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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