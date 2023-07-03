Новости регионов: пассажиры задержанного в Петербурге самолета вылетели спустя двое суток

Пассажиры задержанного самолета Санкт-Петербург – Анталья отправились на отдых. Вылета им пришлось ждать почти двое суток. Еще 1 июля людям заявили, что у борта сломана деталь, которую придется везти из Стамбула.

Полиция Саратова ищет морского котика. Дело в том, что его сняли на видео местные жители. На кадрах видно, что животное выглядит напуганным и истощенным. В местном центре реабилитации предположили, что он сбежал от хозяев, которые могли купить его нелегально. Вместе с правоохранителями поисками занимаются зоозащитники.

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