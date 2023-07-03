Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Транспорт

Затор у Крымского моста достигал 10 километров 2 июля

Затор у Крымского моста достигал 10 километров 2 июля

Новости часа:

Новости часа: пробка на подъезде к Крымскому мосту снова растянулась до 8 километров

Рейс авиакомпании Red Wings отправился в Турцию после многочасовой задержки

Новости часа: пробка на Крымский мост со стороны полуострова выросла до километра

"Мой район. Навигатор": посвященный МХТ им Чехова поезд ходит по Сокольнической линии

Новости часа: группировка "Юг" отбила за сутки 11 атак ВСУ на донецком направлении

Транспортный комплекс построят у будущей станции метро "Лианозово"

Рейс авиакомпании "Red Wings" в Турцию задержали в аэропорту Жуковский

Новости часа: более 70 снарядов за сутки выпущено по Белгородской области со стороны ВСУ

Затор у Крымского моста при выезде из Краснодарского края в воскресенье, 2 июля, достигал 10 километров. Минтранс Крыма рекомендовал путешественникам заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки для более быстрого прохождения досмотра.

Затор около пяти километров образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края днем 1 июля. Местные власти решили увеличить количество сотрудников на пункте досмотра, чтобы решить проблему с очередью из машин.

Однако к вечеру 1 июля очередь из автомобилей только возросла и достигла 7 километров. О том, что в данный момент происходит на подъезде к курортным районам, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортрегионывидеоНикита ПименовИван Савинов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика