Затор у Крымского моста достигал 10 километров 2 июля

Затор у Крымского моста при выезде из Краснодарского края в воскресенье, 2 июля, достигал 10 километров. Минтранс Крыма рекомендовал путешественникам заранее упаковывать вещи в удобные для выгрузки сумки для более быстрого прохождения досмотра.

Затор около пяти километров образовался перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края днем 1 июля. Местные власти решили увеличить количество сотрудников на пункте досмотра, чтобы решить проблему с очередью из машин.

Однако к вечеру 1 июля очередь из автомобилей только возросла и достигла 7 километров. О том, что в данный момент происходит на подъезде к курортным районам, – в эфире телеканала Москва 24.