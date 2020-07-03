Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Плакаты с картой "Тройка", которую подписал Владимир Путин, повесили на плавучих причалах Москвы-реки. Первый регулярный речной маршрут с электросудами запустили в столице 20 июня. Сейчас между причалами Киевский и Сердце Столицы курсируют восемь судов.

"В День московского транспорта колонна исторических трамваев и автомобилей разных времен вновь проедет от метро "Новокузнецкая" до Чистопрудного бульвара, где все желающие смогут познакомиться с экспонатами. Приглашаю горожан на наш традиционный парад, чтобы посмотреть, как выглядел транспорт Москвы в прошлом", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

16 обновленных электробусов, полученных по крупнейшему в Европе контракту, вышли на столичные улицы. Они работают на маршрутах т75, 276 и 723 на востоке города.