Машины ГИБДД оснастят системами, выявляющими автомобили в розыске

Служебные машины инспекторов ГИБДД планируют оснастить умными системами. Новейшая техника способна распознавать лица и регистрационные номера, определяя автомобили и водителей в розыске.

Кроме того, система позволит автоматически фиксировать нарушения ПДД в попутном и встречном направлениях движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

