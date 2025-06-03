Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 июня

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 июня

Российским авиаперевозчикам ограничат число отказов при овербукинге

Автомобильный фестиваль пройдет на ВДНХ 2 и 3 августа

В ГД предложили до 60% снизить уровень светопропускания передних боковых автостекол

Российских самокатчиков будут проверять на соблюдение ПДД с помощью ИИ

Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Народное Ополчение"

Москвичам рассказали об ограничениях движения в городе

"Мой район. Новости": Собянин осмотрел ход строительства Рублево-Архангельской линии метро

"Московский патруль": в Москве задержана школьница, разгромившая пригородную электричку

Два круиза на теплоходе "Михаил Булгаков" отменены из-за ротавируса

Наиболее плотное движение в Москве фиксируется на Ярославском и Дмитровском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД в районе 76-го километра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на 1-м Дмитровском и Царицынском путепроводах, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортдорогигородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика