Москвичам рассказали о главных новостях 3 июня

Между МЦД и метро теперь можно сделать пересадку за 4 минуты. В Москве завершили создание городского вокзала Кутузовская МЦД-4. В понедельник, 3 июня, здесь открыли панорамную пешеходную галерею, по которой можно перейти со станции МЦД Кутузовская на одноименную станцию метро Филевской линии.

Два грозовых дня обещают синоптики. Непогода задержится в Москве до вечера вторника, 4 июня. Действует желтый уровень погодной опасности.

Инспектору МЧС Роману Сабельникову дали 5 лет после пожара в хостеле, где погибли восемь человек. Его осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

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