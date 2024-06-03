Участок БКЛ закроют с 22 июня

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Новости

03 июня, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях 3 июня

Москвичам рассказали о главных новостях 3 июня

Собянин: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Рейс Санкт-Петербург – Москва перенаправили в Домодедово из-за грозы

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Новости часа: ежедневно трамваями в Москве пользуются около 700 тыс пассажиров

Собянин: между станциями метро и МДЦ-4 Кутузовская открыт новый переход

Новости часа: Собянин сообщил о завершении создания городского вокзала Кутузовская МЦД-4

Собянин открыл пешеходную галерею между станциями метро и МЦД-4 Кутузовская

Москвичей попросили быть внимательными из-за непогоды

Собянин открыл новую пешеходную галерею между станциями метро и МЦД Кутузовская

Между МЦД и метро теперь можно сделать пересадку за 4 минуты. В Москве завершили создание городского вокзала Кутузовская МЦД-4. В понедельник, 3 июня, здесь открыли панорамную пешеходную галерею, по которой можно перейти со станции МЦД Кутузовская на одноименную станцию метро Филевской линии.

Два грозовых дня обещают синоптики. Непогода задержится в Москве до вечера вторника, 4 июня. Действует желтый уровень погодной опасности.

Инспектору МЧС Роману Сабельникову дали 5 лет после пожара в хостеле, где погибли восемь человек. Его осудили за злоупотребление должностными полномочиями. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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