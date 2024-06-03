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03 июня, 13:15

Транспорт

Тематические карты "Тройка" выпустили к 40-летию музея-заповедника "Царицыно"

Тематические карты "Тройка" выпустили к 40-летию музея-заповедника "Царицыно"

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Пресс-служба столичного департамента транспорта сообщила о выпуске тематических карт "Тройка", приуроченном к 40-летию музея-заповедника "Царицыно".

Тем временем около 100 тысяч детей ежегодно получают помощь в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Об этом сообщил директор медучреждения, заслуженный врач РФ Александр Брянцев.

Кроме того, летом в 2024 году в столице будут работать 800 площадок проекта "Московское долголетие".

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