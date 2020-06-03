Участок БКЛ закроют с 22 июня

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03 июня, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Найти велосипед "Велобайк" стало еще проще, потому что их количество увеличилось. Теперь в городском прокате Москвы – 11 тысяч велосипедов. Для аренды доступны более 7 тысяч электрических и более 4 тысяч механических велосипедов.

"Центр перспективных разработок Московского транспорта, который открыл Сергей Собянин, станет платформой для запуска самых передовых проектов столичного правительства. Здание площадью 8,8 тысячи квадратных метров полностью реконструировали для создания комфортных условий для сотрудников. Обновленный Центр – украшение района Кунцево и место притяжения для жителей. Здесь будут проводить семинары и лекции для всех, кто интересуется информационными разработками и транспортом", – рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

С 7 июня на Северном речном вокзале начнется новый сезон свадеб. В нем открыто около 200 слотов для выездной регистрации брака.

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