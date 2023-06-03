Движение на ряде улиц Москвы ограничат с 2 по 5 июня из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:00

Город

На МЦД будут блокировать "Тройки" тех, кто не закрывает поездки

На МЦД будут блокировать "Тройки" тех, кто не закрывает поездки

Эксперт рассказал, как выбрать велосипед

Москвичам рассказали о работах на новой станции метро "Тютчевская"

"Познавательный фильм": Москва. Южный речной вокзал

Новости часа: промпредприятие загорелось в белгородском Шебекино после обстрела ВСУ

Станцию "Электрозаводская" БКЛ связали с Арбатско-Покровской линией метро в Москве

Собянин открыл станцию Площадь трех вокзалов по окончании II этапа реконструкции

Москвичам рассказали, как бесплатно арендовать велосипед в городе

Новости часа: официальный курс доллара на 3, 4 и 5 июня составит 80,88 рубля

Новости часа: Собянин открыл станцию Площадь трех вокзалов после II этапа реконструкции

На московских центральных диаметрах обновили условия пользования "Тройкой". Карты будут блокировать, если не приложить их к валидатору на выходе с МЦД.

Когда турникет не работает, открыть и закрыть поездку можно в кассах. При блокировке карты нельзя ездить на центральных диаметрах, делать бесплатные пересадки на метро и МЦК. Разблокировать проездной билет можно в пригородных кассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметрогородвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика