На МЦД будут блокировать "Тройки" тех, кто не закрывает поездки

На московских центральных диаметрах обновили условия пользования "Тройкой". Карты будут блокировать, если не приложить их к валидатору на выходе с МЦД.

Когда турникет не работает, открыть и закрыть поездку можно в кассах. При блокировке карты нельзя ездить на центральных диаметрах, делать бесплатные пересадки на метро и МЦК. Разблокировать проездной билет можно в пригородных кассах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.