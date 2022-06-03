Работу межтерминальных поездов в Шереметьево приостановят 6 июня

Работа метро, обеспечивающего транспортное сообщение между терминалами D, E, F и B, C аэропорта Шереметьево, будет приостановлена с 6 июня.

Пассажирам рекомендовали пользоваться поездом "Аэроэкспресс", на котором за 65 минут без пересадок можно доехать до терминалов В и С от Белорусского вокзала. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.