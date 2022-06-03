Застрявший на Шри-Ланке турист рассказал о ситуации в Коломбо

Российские туристы на Шри-Ланке ждут резервный борт. Один из них рассказал о текущей ситуации в Коломбо. По его словам, всем пассажирам арестованного рейса пришли билеты на 4 и 5 июня.

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