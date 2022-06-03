МИД РФ заявил послу Шри-Ланки протест из-за задержания самолета "Аэрофлота"

МИД РФ заявил послу Шри-Ланки Джаните Абевикреме Лиянаге протест из-за задержания самолета "Аэрофлота" в аэропорту Коломбо. В Москве назвали решение не выпускать российский лайнер безосновательным.

Если не решить проблему в сжатые сроки, считают в МИД, можно испортить дружественные отношения между странами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.