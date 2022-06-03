Вестибюли ряда станций Филевской линии метро будут поочередно закрывать с 4 июня

Ряд вестибюлей на станциях Филевской линии метро будут поочередно закрывать в период с 4 по 27 июня. Это связано с проведением работ по реконструкции Пионерского, Багратионовского и Паркового путепроводов. Об этом сообщили в Дептрансе.

Роспотребнадзор готов поставить тесты для выявления оспы обезьян в страны СНГ.

Евросоюз опубликовал новый санкционный список. В него вошли 18 юридических и 65 физических лиц.