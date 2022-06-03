Несколько улиц перекроют в Москве из-за парада ретротранспорта

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре столицы в связи с проведением парада ретротранспорта. Ограничения введут 4 июня.

Владимир Путин поручил кабмину до 10 июня представить проекты документов о мерах по сокращению площади лесных пожаров в РФ.

По меньшей мере 60 человек пострадали в аварии поезда на юге Германии, из них 16 тяжело ранены.