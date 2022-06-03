В центре Москвы перекроют движение из-за парада ретротранспорта

В центре Москвы 4 июня ограничат движение. В городе пройдет парад ретротранспорта. Старинные авто займут проезжую часть Чистопрудного бульвара. Начнется парад у станции метро "Новокузнецкая". Оттуда колонна стартует в 10:30.

От Покровских Ворот до метро "Чистые пруды" возглавлять парад будет конка. На бульваре машины простоят до 17:00.

В ретропараде участвуют коллекционные автомобили из Музея транспорта Москвы. Впервые покажут экспонаты Музея Гаража особого назначения Федеральной службы охраны. Также выставят трамваи разных поколений и грузовики. Всего можно будет увидеть порядка 30 единиц техники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.