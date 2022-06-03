Маршруты двух автобусов у Гребного канала изменятся из-за Кубка по триатлону

В Москве 4 июня по Крылатской улице у Гребного канала с 07:40 не будут ходить автобусы. Маршруты 229 и 829 в обе стороны пойдут по улице Крылатские Холмы.

Также не будут работать остановки общественного транспорта: "Дворец ледового спорта", "Велотрек", "Стадион", "Гребной канал" и "Крылатский мост" на Крылатской улице.

Ограничения связаны с проведением Кубка по триатлону "Московский гром". После окончания мероприятия движение транспорта будет восстановлено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.