Число поездок на МЦД в будние дни выросло на 11% – Ликсутов

Число поездок на МЦД в будние дни выросло на 11% с момента запуска первых диаметров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Новая магистраль пока еще набирает популярность. Одна из веток может пройти даже под землей, проект находится в разработке. Основной упор делают на удобство пассажиров. Многие даже внутри города передвигаются только на МЦД, так как это быстрее и удобнее.

Когда откроют новые диаметры? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.