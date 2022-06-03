Российские туристы застряли на Шри-Ланке

На Шри-Ланке застряли российские туристы. Самолет должен был вылететь в Москву, но людям сказали, что лайнер якобы арестован.

Туристов разместили в гостиницах. В Коломбо ждут резервный борт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.