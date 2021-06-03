КАМАЗ не дает проехать трамваям в районе Новослободской

На Лесной улице в Москве встали трамваи №7 и №9. Они не могут проехать в сторону Новослободской.

На пути у трамваев КАМАЗ, который столкнулся с такси. По предварителньой информации, никто не пострадал. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.