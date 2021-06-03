В Хлебном переулке восстановили движение после пожара

В Хлебном переулке только недавно восстановили движение после утреннего пожара. Оно было перекрыто несколько часов. Горело пустующее двухэтажное здание.

В нем деревянные перекрытия, поэтому огонь распространялся очень быстро и был высокий риск обрушения. По предварительной версии МЧС, возгорание началось от открытого огня, который кто-то пронес в здание. Пострадавших нет. Когда пожар начался, спасатели вывели из здания мужчину, который оказался заблокирован на втором этаже.

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