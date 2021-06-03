Дополнительные "Сапсаны" запустят между Москвой и Петербургом в дни ЧЕ по футболу

ОАО "РЖД" запустит дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом в дни проведения чемпионата Европы по футболу.

С 11 июня по 2 июля "Сапсаны" № 761, 762, 763, 764, которые обычно курсируют по выходным, будут перевозить пассажиров и по будням. Это будет зависеть от проведения матчей в Санкт-Петербурге.

Турнир для европейских сборных состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Матчи пройдут в 12 городах. Семь матчей первенства, в том числе три перенесенных из Дублина, примет Санкт-Петербург. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.