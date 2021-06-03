Москвичи оценили запуск "народного каршеринга"

У москвичей появится больше машин для аренды. В городе приступают к тестированию "народного каршеринга" "Рули". Первая сотня добровольцев устанавливает специальное оборудование на свои личные машины. С его помощью они смогут следить за автомобилем в режиме реального времени.

Автовладелец Дмитрий Ольховиков, который является пользователем каршеринга для друзей "Рули", рассказал, что в их семье две машины, одна из которых простаивает без дела.

"С помощью данного приложения я могу сам регулировать кому давать свой автомобиль. Естественно, я буду предельно избирателен на первом этапе. Сначала это будут самые близкие друзья, которым действительно нужен автомобиль", – пояснил он.

Зарегистрированный в сервисе "Рули" автовладелец сможет отметить людей из своего списка контактов, которым он готов доверить машину. Им придут уведомления и такие автомобилисты смогут оставить заявку на регистрацию в сервисе в качестве арендаторов. После успешного тестирования владелец машины сможет расширить круг лиц для доступа к его автомобилю.

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