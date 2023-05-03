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03 мая, 21:15

Транспорт

Московских пешеходов предупредили о закрытии некоторых подземных переходов

Московских пешеходов предупредили о закрытии некоторых подземных переходов

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Московских пешеходов предупредили о закрытии некоторых подземных переходов во время перекрытий дорог 4, 7 и 9 мая, граждан просят учитывать ограничения при построении маршрутов. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Так, 4 мая с 17:30, а также 7 и 9 мая с 05:00 будут недоступны подземные пешеходные переходы на Волгоградском проспекте, участке Садового кольца от Таганской площади до Маяковского тоннеля, а также на Тверской улице.

Кроме того, 4 мая с 22:00, 7 и 9 мая с 10:00 будут закрыты подземные пешеходные переходы на улице Новый Арбат, Кремлевской набережной, а также на участке Садового кольца от Маяковского тоннеля до Новинского бульвара.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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