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11:15

Транспорт

Более 53 миллионов поездок совершили пассажиры БКЛ с момента полного запуска линии

Более 53 миллионов поездок совершили пассажиры БКЛ с момента полного запуска линии

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Более 53 миллионов поездок совершили пассажиры на Большой кольцевой линии метро за два месяца после запуска. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

Например, в рабочий день линией пользуется более миллиона человек. Самые популярные станции БКЛ по количеству поездок – "Каширская", "Сокольники" и "Текстильщики". Также в Дептрансе отмечают, что пассажиры все чаще выбирают общественный транспорт для передвижения по городу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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