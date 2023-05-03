Более 53 миллионов поездок совершили пассажиры БКЛ с момента полного запуска линии

Более 53 миллионов поездок совершили пассажиры на Большой кольцевой линии метро за два месяца после запуска. Об этом рассказали в департаменте транспорта.

Например, в рабочий день линией пользуется более миллиона человек. Самые популярные станции БКЛ по количеству поездок – "Каширская", "Сокольники" и "Текстильщики". Также в Дептрансе отмечают, что пассажиры все чаще выбирают общественный транспорт для передвижения по городу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.