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Часть рейсов "Аэроэкспресс" во Внуково отменят в мае из-за ремонта железной дороги

Часть рейсов "Аэроэкспресс" во Внуково отменят в мае из-за ремонта железной дороги

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Расписание аэроэкспрессов поменяется с 6 мая из-за ремонта железной дороги. Речь идет о рейсах в аэропорт Внуково и обратно.

С Киевского вокзала не будет поезда на 06:00, далее отменят все рейсы с 15:00 и до конца дня. А из аэропорта Внуково не будет рейсов с 14:00. В воскресенье, 7 мая, не будет поездов в аэропорт до 16:00, а из аэропорта – до 15:00. Кроме того, из расписания выведут еще несколько рейсов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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