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Транспорт

В Госдуме предложили создать "народный автомобиль"

В Госдуме предложили создать "народный автомобиль"

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В Госдуме предложили создать "народный автомобиль" ценой ниже 500 тысяч рублей. В такой бюджет, по задумке авторов идеи, можно уложиться только с помощью господдержки.

Такую машину хотят укомплектовать полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью около 100 лошадиных сил и ручной коробкой передач. Для пользователей с запросами хотят добавить две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочную систему тормозов и систему "ЭРА-ГЛОНАСС".

На данный момент самый доступный легковой автомобиль, который производится в России, стоит около 700 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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