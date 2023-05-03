В Госдуме предложили создать "народный автомобиль" ценой ниже 500 тысяч рублей. В такой бюджет, по задумке авторов идеи, можно уложиться только с помощью господдержки.

Такую машину хотят укомплектовать полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью около 100 лошадиных сил и ручной коробкой передач. Для пользователей с запросами хотят добавить две подушки безопасности, кондиционер, антиблокировочную систему тормозов и систему "ЭРА-ГЛОНАСС".

На данный момент самый доступный легковой автомобиль, который производится в России, стоит около 700 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.