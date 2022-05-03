Участок метро от "Дубровки" до "Волжской" откроют досрочно 4 мая

В среду, 4 мая, в Москве откроют участок от "Дубровки" до "Волжской" Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Участок закрывали из-за строительства пересадки на станцию "Печатники" БКЛ. Как сообщается, теперь пассажиры смогут экономить до 30 минут в день при поездках в соседние районы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

