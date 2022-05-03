В электробусах могут запустить Face Pay. Для оплаты проезда пассажирам, использующим этот способ, достаточно посмотреть в камеру.

В метро сервис работает уже на всех станциях. Когда его начнут тестировать в наземном транспорте? И какие еще способы оплаты помогут сэкономить время? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.