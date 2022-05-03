Четыре станции Люблинско-Дмитровской линии закрыли до 9 мая

До девятого мая закрыты четыре станции метро. Речь о Люблинско-Дмитровской линии. Для пассажиров недоступны "Дубровка", "Кожуховская", "Печатники" и "Волжская". Там строят пересадку на Большую кольцевую линию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

