Самолеты с рейсами в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Девять самолетов с рейсами в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за тумана и низкой видимости, сообщили в Росавиации.

Медведь напал на мужчину в Шаховском районе Подмосковья. Зверь нанес серьезные травмы лица, груди и рук пострадавшего, которому после удалось позвонить спасателям. За мужчиной направили вертолет. Сейчас он находится в реанимации Красногорской больницы в тяжелом состоянии.

В Краснодаре местную жительницу едва не смыло в канализацию во время сильнейшего ливня. Женщина провалилась в люк, который по неизвестной причине оказался открытым. Потерпевшую спасли прохожие.