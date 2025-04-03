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03 апреля, 22:15

Транспорт

Самолеты с рейсами в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Самолеты с рейсами в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за тумана

"Московский патруль": 1,5 тысячи аварий с водителями СИМ произошли в прошлом сезоне

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Девять самолетов с рейсами в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за тумана и низкой видимости, сообщили в Росавиации.

Медведь напал на мужчину в Шаховском районе Подмосковья. Зверь нанес серьезные травмы лица, груди и рук пострадавшего, которому после удалось позвонить спасателям. За мужчиной направили вертолет. Сейчас он находится в реанимации Красногорской больницы в тяжелом состоянии.

В Краснодаре местную жительницу едва не смыло в канализацию во время сильнейшего ливня. Женщина провалилась в люк, который по неизвестной причине оказался открытым. Потерпевшую спасли прохожие.

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