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03 апреля, 14:15

Транспорт

ЦППК обновит более 1 100 станций к летнему сезону

ЦППК обновит более 1 100 станций к летнему сезону

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Центральная пригородная пассажирская компания начала масштабную подготовку к лету. До конца мая планируется привести в порядок более 1 100 станций. Работы уже идут в Москве, Подмосковье и других регионах.

Специалисты обновят фасады зданий, платформы, павильоны и кассы, а также заменят поврежденную плитку, покрасят ограждения, пандусы, полосы безопасности, скамейки и урны. Также обновят информационные и навигационные указатели и оборудование для оформления билетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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