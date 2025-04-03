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03 апреля, 13:15

Транспорт

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Автомобили не смогли разъехаться в районе Якиманка

Авиасообщение между Россией и Абхазией возобновится спустя 30 лет

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Еще четыре станции Троицкой линии московского метро запустят в 2025 году

На улице Серафимовича образовались затруднения в одну сторону

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Ярославском шоссе в сторону области автомобилисты слегка притормаживают, в центр движение свободное.

На Каширском шоссе в районе строительного рынка наблюдаются небольшие затруднения, в основном из-за машин доставки. Волоколамское шоссе остается свободным, серьезных заторов не зафиксировано.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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