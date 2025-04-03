Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

С помощью городских камер москвичи могут в прямом эфире отслеживать обстановку на дорогах. На Ярославском шоссе в сторону области автомобилисты слегка притормаживают, в центр движение свободное.

На Каширском шоссе в районе строительного рынка наблюдаются небольшие затруднения, в основном из-за машин доставки. Волоколамское шоссе остается свободным, серьезных заторов не зафиксировано.

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