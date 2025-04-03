Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая. Об этом сообщил первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко.

Также будет запущено движение электрички по маршруту Сириус – Имеретинская долина – Сухум. Это направление, как ожидается, будет очень востребовано, учитывая интерес к нему российских туристов. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), ежегодно Абхазию посещают примерно 4,5 миллиона россиян.

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