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03 апреля, 07:30

Транспорт

Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая

Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая

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Авиасообщение между Россией и Абхазией запустят с 1 мая. Об этом сообщил первый замглавы администрации российского президента Сергей Кириенко.

Также будет запущено движение электрички по маршруту Сириус – Имеретинская долина – Сухум. Это направление, как ожидается, будет очень востребовано, учитывая интерес к нему российских туристов. По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), ежегодно Абхазию посещают примерно 4,5 миллиона россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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