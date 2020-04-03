Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Дорожные кураторы ЦОДД подготовят около 50 проектов по изменению движения в центре города в 2025 году. В планах обустроить 40 пешеходных переходов в ЦАО, изменить скоростной режим в переулках Красносельского района. На Садовом кольце планируют организовать дополнительную полосу и сделать 4 новых разворота.

"Совместно с коллегами из ЦППК продолжается подготовка к обновлению подвижного состава на Ярославском направлении, как поручил Сергей Собянин. На этой неделе поезд ЭП2ДМ вышел в тестовый рейс без пассажиров. Поезд – усовершенствованная модификация пригородного состава ЭП2Д с оригинальными ливреей, маской и интерьером салона", – рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Москвы Максим Ликсутов.

Количество парковочных мест для местных жителей за три года выросло более чем на 30%, до 2,6 тысячи. При необходимости в зонах платной парковки выделяют места, вставать на которые можно по специальным разрешениям.