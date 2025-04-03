Новости градостроительного комплекса Москвы

За 5 лет с момента запуска Некрасовской линии метро воспользовались более 200 миллионов раз, сообщил Сергей Собянин. Она уникальна тем, что все станции оборудованы лифтами, а цвет линии впервые выбрали сами москвичи. При строительстве линии работал 10-метровый тоннелепроходческий щит, а для ее обслуживания возвели электродепо "Руднево".

"По всем проектам КРТ в столице до начала строительных работ утверждается соответствующая документация, которая устанавливает параметры всех строящихся объектов. С 2020 года по программе КРТ утверждены проекты планировки участков общей площадью более 486 гектаров. На этих площадках, расположенных в 11 административных округах, построят почти 10,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости", – сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Набережную Москвы-реки недалеко от Новорижского шоссе и строящуюся станцию метро "Рублево-Архангельское" благоустроят. На набережной обустроят променад веломаршрутов, рекреационные зоны и пространства для общественных мероприятий.