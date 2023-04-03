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03 апреля, 21:45

Транспорт

Поезда на Киевском направлении МЖД задерживаются в обе стороны по техническим причинам

Поезда на Киевском направлении МЖД задерживаются в обе стороны по техническим причинам

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Несколько поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в обе стороны по техническим причинам. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"На Киевском направлении задерживаются несколько поездов в обе стороны. По техническим причинам они следуют со сниженной скоростью на участке от станции Очаково до Киевского вокзала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что принимаются меры для восстановления штатного режима движения. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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