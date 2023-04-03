03 апреля, 11:30Транспорт
В Москве тестируют оплату проезда на метро и МЦК с помощью СБП
Скоро у пассажиров столичного метро и МЦК появится еще один альтернативный способ оплаты проезда. Попасть туда можно будет с помощью СБП.
Для этого на всех станциях уже провели масштабное обновление турникетов. На них установили специальные сканеры: достаточно поднести телефон с QR-кодом и система спишет со счета нужную сумму. Пока услуга доступна только группе испытателей, которые тестируют сервис и вносят свои предложения разработчикам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.