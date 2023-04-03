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03 апреля, 11:30

Транспорт

В Москве тестируют оплату проезда на метро и МЦК с помощью СБП

В Москве тестируют оплату проезда на метро и МЦК с помощью СБП

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Скоро у пассажиров столичного метро и МЦК появится еще один альтернативный способ оплаты проезда. Попасть туда можно будет с помощью СБП.

Для этого на всех станциях уже провели масштабное обновление турникетов. На них установили специальные сканеры: достаточно поднести телефон с QR-кодом и система спишет со счета нужную сумму. Пока услуга доступна только группе испытателей, которые тестируют сервис и вносят свои предложения разработчикам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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