Расписание поездов изменится на Ленинградском направлении МЖД с 3 апреля. Об этом напоминает Дептранс.

С 11:30 до 16:30 будет остановлено движение поездов на всем участке от Зеленограда до Ленинградского вокзала. В остальное время составы будут ходить реже: в пиковые часы интервалы увеличат до 20 минут, в другие часы – до 40 минут. Часть поездов проследует с отменой остановок.

Изменения в расписании нужны для подготовки к запуску МЦД-3. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.