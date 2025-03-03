На Большой кольцевой линии запустят беспилотное управление

На Большой кольцевой линии московского метро планируют запустить беспилотное движение. Для этого создадут технологическую сеть пятого поколения, которая обеспечит надежную и сверхбыструю связь для взаимодействия с инфраструктурой.

БКЛ отметила двухлетие с момента открытия. За это время пассажиры воспользовались линией более 740 миллионов раз. Она значительно разгрузила другие ветки метро и предоставила горожанам десятки новых удобных маршрутов.

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