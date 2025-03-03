В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 марта

Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Можайском, Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.

Общая интенсивность трафика составляет 3 балла.

Днем локальные затруднения ожидаются в районе ремонтных работ на 31-м километре МКАД, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд могут возникнуть затруднения на радиальных трассах, а осложнить движение могут строительные работы на МКАД в районе Химкинского моста и аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.