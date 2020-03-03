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03 марта, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Новости часа: мэр Москвы объявил об открытии еще пяти поликлиник с современным оснащением

Подготовка к запуску беспилотного поезда стартовала в столичном метро

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

Первый зарядный хаб для электрокаров "Южный" открылся в Востряковском проезде. 10 быстрых станций мощностью 120 киловатт могут заряжать одновременно 20 электромобилей. Хаб построило ПАО "Мосэнерго" в партнерстве с департаментом транспорта Москвы.

"Запуск беспилотного поезда станет историческим событием для столичного метрополитена. Инновационный проект обладает значительным потенциалом и станет платформой для новых технологических решений. Приоритетами для нас являются безопасность и сохранение самых коротких в мире интервалов в час пик. После БКЛ технологию начнем постепенно внедрять и на других линиях", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

На стойках "Живое общение" появились буклеты с правилами поведения для потерявшихся детей. В буклете от Метроши просто и наглядно рассказано, что делать ребенку, если он потерялся.

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