Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро

Внуково станет первым в РФ аэропортом с собственной станцией метро. Строительные работы уже начались. Как сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев, укладка бетона на станции выполнена на три четверти.

Высокая степень готовности основных конструкций позволяет приступить к работам по их присоединению к существующему переходу. Он поможет пассажирам попасть в терминалы авиагавани прямо из метро.

Как прокомментировали специалисты, чтобы попасть в аэропорт или выйти из терминала в город, подготовлен альтернативный маршрут. Проход будет осуществляться по наземному участку с пешеходным переходом напротив гостиницы. Маршрут обозначат указателями и схемой движения.

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