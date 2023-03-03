Новости часа: почти 300 машин стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 300 автомобилей стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани. Об этом сообщили власти Краснодарского края.

Пассажиропоток столичных электробусов зимой вырос на 29%. О количестве пассажиров рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" украсит праздничная подсветка к 8 марта. Этой новостью поделилась пресс-служба аттракциона.