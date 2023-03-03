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Новости часа: почти 300 машин стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Новости часа: почти 300 машин стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани

Москвичам показали работу столичных аэропортов после снегопада

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 69 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": движение затруднено на Ярославском шоссе

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 5 баллов

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 3 балла

Минтранс РФ предложил запретить таксистам работать больше 12 часов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 300 автомобилей стоят в очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани. Об этом сообщили власти Краснодарского края.

Пассажиропоток столичных электробусов зимой вырос на 29%. О количестве пассажиров рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Колесо обозрения "Солнце Москвы" украсит праздничная подсветка к 8 марта. Этой новостью поделилась пресс-служба аттракциона.

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